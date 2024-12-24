24 декабря 2024

Астрофизик оценили силу магнитной бури, которая произойдет 25 декабря

Астрофизик Назаров: магнитная буря 25 декабря не будет рекордной по величине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Криминал, 90е. Тюмень, солнце, закат, вечер, утяшево, утешевский
Магнитная буря 25 декабря продлится менее суток Фото:

Магнитная буря, ожидаемая 25 декабря, будет носить не рекордный характер и продлится менее суток. Об этом сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. По его словам, недавние солнечные вспышки не привели к значительным выбросам вещества в сторону Земли.

Новость по теме
Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 25 декабря: к чему готовиться

«23 и 24 [декабря] были вспышки. Самая мощная из них была в обед 23 числа. Она почти достигла уровня Х… это самый мощный класс вспышек на Солнце. Но конкретно эта вспышка была достаточно короткая, и она не была направлена прямо на Землю, и она не привела к выбросу большого количества вещества. Поэтому, конечно, вещество к нам прилетит, но его будет нерекордное количество. И магнитная буря, которая ожидается 25-го числа, она тоже не рекордная по величине», — отметил Назаров в беседе с РБК.

Согласно прогнозам Назарова, магнитная буря затронет преимущественно северные широты, предоставив возможность жителям Кольского полуострова, Архангельска и Санкт-Петербурга наблюдать полярное сияние при благоприятных погодных условиях. Однако жители Москвы и других регионов в средних широтах вряд ли станут свидетелями этого явления.

В период новогодних праздников 2025 года ожидается стабильная геомагнитная ситуация. Согласно предварительным оценкам экспертов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики РАН, геомагнитная активность до конца декабря и в первую ночь января будет находиться на уровне 2-3 баллов. Это указывает на отсутствие значительных возмущений в магнитосфере. Как отслеживают магнитные бури и почему прогнозы могут меняться — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Магнитная буря, ожидаемая 25 декабря, будет носить не рекордный характер и продлится менее суток. Об этом сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. По его словам, недавние солнечные вспышки не привели к значительным выбросам вещества в сторону Земли. «23 и 24 [декабря] были вспышки. Самая мощная из них была в обед 23 числа. Она почти достигла уровня Х… это самый мощный класс вспышек на Солнце. Но конкретно эта вспышка была достаточно короткая, и она не была направлена прямо на Землю, и она не привела к выбросу большого количества вещества. Поэтому, конечно, вещество к нам прилетит, но его будет нерекордное количество. И магнитная буря, которая ожидается 25-го числа, она тоже не рекордная по величине», — отметил Назаров в беседе с РБК. Согласно прогнозам Назарова, магнитная буря затронет преимущественно северные широты, предоставив возможность жителям Кольского полуострова, Архангельска и Санкт-Петербурга наблюдать полярное сияние при благоприятных погодных условиях. Однако жители Москвы и других регионов в средних широтах вряд ли станут свидетелями этого явления. В период новогодних праздников 2025 года ожидается стабильная геомагнитная ситуация. Согласно предварительным оценкам экспертов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики РАН, геомагнитная активность до конца декабря и в первую ночь января будет находиться на уровне 2-3 баллов. Это указывает на отсутствие значительных возмущений в магнитосфере. Как отслеживают магнитные бури и почему прогнозы могут меняться — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...