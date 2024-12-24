Астрофизик оценили силу магнитной бури, которая произойдет 25 декабря

Астрофизик Назаров: магнитная буря 25 декабря не будет рекордной по величине

25 декабря 2024 в 05:56 Размер текста - 17 +

Магнитная буря 25 декабря продлится менее суток Фото: Денис Моргунов © URA.RU Магнитная буря, ожидаемая 25 декабря, будет носить не рекордный характер и продлится менее суток. Об этом сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. По его словам, недавние солнечные вспышки не привели к значительным выбросам вещества в сторону Земли. Новость по теме Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 25 декабря: к чему готовиться «23 и 24 [декабря] были вспышки. Самая мощная из них была в обед 23 числа. Она почти достигла уровня Х… это самый мощный класс вспышек на Солнце. Но конкретно эта вспышка была достаточно короткая, и она не была направлена прямо на Землю, и она не привела к выбросу большого количества вещества. Поэтому, конечно, вещество к нам прилетит, но его будет нерекордное количество. И магнитная буря, которая ожидается 25-го числа, она тоже не рекордная по величине», — отметил Назаров в беседе с РБК. Согласно прогнозам Назарова, магнитная буря затронет преимущественно северные широты, предоставив возможность жителям Кольского полуострова, Архангельска и Санкт-Петербурга наблюдать полярное сияние при благоприятных погодных условиях. Однако жители Москвы и других регионов в средних широтах вряд ли станут свидетелями этого явления. В период новогодних праздников 2025 года ожидается стабильная геомагнитная ситуация. Согласно предварительным оценкам экспертов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики РАН, геомагнитная активность до конца декабря и в первую ночь января будет находиться на уровне 2-3 баллов. Это указывает на отсутствие значительных возмущений в магнитосфере. Как отслеживают магнитные бури и почему прогнозы могут меняться — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Магнитная буря, ожидаемая 25 декабря, будет носить не рекордный характер и продлится менее суток. Об этом сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. По его словам, недавние солнечные вспышки не привели к значительным выбросам вещества в сторону Земли. «23 и 24 [декабря] были вспышки. Самая мощная из них была в обед 23 числа. Она почти достигла уровня Х… это самый мощный класс вспышек на Солнце. Но конкретно эта вспышка была достаточно короткая, и она не была направлена прямо на Землю, и она не привела к выбросу большого количества вещества. Поэтому, конечно, вещество к нам прилетит, но его будет нерекордное количество. И магнитная буря, которая ожидается 25-го числа, она тоже не рекордная по величине», — отметил Назаров в беседе с РБК. Согласно прогнозам Назарова, магнитная буря затронет преимущественно северные широты, предоставив возможность жителям Кольского полуострова, Архангельска и Санкт-Петербурга наблюдать полярное сияние при благоприятных погодных условиях. Однако жители Москвы и других регионов в средних широтах вряд ли станут свидетелями этого явления. В период новогодних праздников 2025 года ожидается стабильная геомагнитная ситуация. Согласно предварительным оценкам экспертов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики РАН, геомагнитная активность до конца декабря и в первую ночь января будет находиться на уровне 2-3 баллов. Это указывает на отсутствие значительных возмущений в магнитосфере. Как отслеживают магнитные бури и почему прогнозы могут меняться — в материале URA.RU.