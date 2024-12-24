Как живет Мария Захарова: автор поп-хитов и лицо российского МИДа

Представителю Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой 24 декабря исполнилось 49 лет. Дипломат не только славится своей исключительной карьерой, но и творчеством. Чем известна и как живет самый яркий представитель МИД — в материале URA.RU.
Биография
Детство
Захарова родилась и выросла в Москве в семье профессионалов в области международных отношений. Отец Марии работал востоковедом и китаистом, занимал должности в советском посольстве и в секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, что оказало значительное влияние на выбор ее профессионального пути. Мать по образованию искусствовед, имеющая степень кандидата наук, и заслуженный деятель искусств России.
В 1998 году Захарова окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), где получила специальности востоковеда и журналиста. Во время учебы она активно участвовала в работе пресс-центра МИД России.
После окончания МГИМО девушка продолжила свою карьеру, проходя практику в российском посольстве в Пекине. Этот опыт позволил ей глубже понять особенности международной дипломатии.
Карьера
После завершения обучения Захарова начала свою карьеру в редакции журнала «Дипломатический вестник», выпускаемого Министерством иностранных дел, а также работала в департаменте информации и печати этого министерства. В период с 2003 по 2005 год она возглавляла отдел оперативного мониторинга СМИ.
В 2003 году Захарова защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук в Российском университете дружбы народов. Она исследовала тему «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».
С 2005 по 2008 год занимала должность пресс-секретаря постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2008 году вернулась в Москву, где сначала работала начальником отдела, а с 2011 по август 2015 года — заместителем директора департамента информации и печати МИД под руководством Александра Лукашевича. Она координировала проведение брифингов и пресс-конференций, управляла аккаунтами министерства в социальных сетях и обеспечивала информационное сопровождение зарубежных визитов министра.
В ноябре 2014 года департамент был удостоен «Премии Рунета» в номинации «культура, СМИ и массовые коммуникации», причем Захарова лично получила золотую статуэтку на церемонии награждения.
10 августа 2015 года Захарову назначили директором департамента информации и печати МИДа, после того как Александр Лукашевич перешел на работу постпредом России при ОБСЕ в Вену. Таким образом, Захарова стала первой женщиной, занявшей эту должность в МИД СССР и России.
На новой должности Захарова активно использовала социальные сети для комментирования международных и внутрироссийских событий, участвовала в телевизионных и радиопрограммах, регулярно проводила брифинги. Она часто выступала в передачах Владимира Соловьева и на политическом ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1». В 2022 году против нее были введены санкции со стороны США, ЕС, Великобритании, Австралии и Японии.
Личная жизнь
Дипломат замужем за предпринимателем Андреем Макаровым. Пара поженилась в ноябре 2005 года. Свадьба прошла в США, в Нью-Йорке. Тогда Захарова работала в постпредстве при ООН.
В 2010 году у пары родилась дочь. Девочку назвали Марьяной.
Интересные факты о представителе МИД РФ
Творческие способности
Захарова известна своими творческими способностями. Представитель МИД РФ является автором текста песни «До предела», на которую в 2020 году был снят клип с участием продюсера, композитора и певца Максима Фадеева и народной артистки Валерии (Алла Перфилова). Тогда же Захарова написала стихи для песни «Лезгинка», автором музыки и исполнителем которой стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова.
В свой репертуар песни, написанные на стихи Захаровой, включили такие известные исполнители как Зара, Наргиз и Александр Коган. Кроме того, песня дипломата под названием «Верните память» прозвучала в рамках церемонии открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2017 году.
Захарова владеет английским и китайским языками и обладает навыком исполнения лезгинки. На одном из корпоративных мероприятий дипломат в туфлях на высоком каблуке исполнила танец под русскую народную композицию «Калинка». Запись ее выступления быстро распространилась в интернете.
Полученные награды
В 2017 году ей был вручен орден Дружбы, а в 2020 году — орден Почета. Также в 2020 году Захаровой присвоили высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Высказывания дипломата
О трагедии украинского народа
«Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин: открытый, решительный, знающий и говорящий самостоятельно, а не по предписанию из Вашингтона», — заявила она на полях саммита «Россия-Африка» летом 2023 года.
Поездки за границу — роскошь
«Это [поездки за границу] стало доступно для такого количества людей, что это не может больше существовать в том виде, в котором это существовало... Раньше это так или иначе было доступно — ну хорошо, не скажем „элитам“, но определенному классу людей. Это бизнес, это командировки, это служащие и туристы, которые имели на это возможности. Для меня все было четко: люди, у которых есть деньги, они соответствующим образом одеты, они занимаются неким делом, они путешествуют на самолетах, у них есть такие возможности. А люди, у которых нет денег, — они путешествуют как придется. А теперь все перемешалось…» — заявила она во время беседы с журналистом Михаилом Зыгарем (признан иноагентом по решению Минюста РФ). Интервью вышло весной 2020 года.
О США
«Вот эти два пункта — идеологическая сегрегация людей на правильных и неправильных, исходя из их цвета кожи, национальности или происхождения…, и неспособность решить свои внутренние проблемы внутренними ресурсами выдают формулу неоколониализма. Им хочется быть главными, ведущими, лидерами, а обеспечить этого они не могут, и они возвращаются к своей проверенной модели эксплуатации других... Это эксплуатация абсолютно жесткая», — отметила Захарова. Данное заявление дипломат сделала в эфире своей авторской программы на радио Sputnik летом 2023 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.