В Кремле объяснили, почему Путин разрешил Роснефти продавать акции

Песков: указ Путина о продаже акций Роснефти связаны с корпоративным развитием
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Дмитрий Песков объяснил указ о продаже акций Роснефти
Дмитрий Песков объяснил указ о продаже акций Роснефти Фото:

Указ президента РФ Владимира Путина, разрешающего «Роснефти» продавать акции, обусловлен корпоративным развитием. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Ну, слушайте, это вопросы, связанные с корпоративным развитием, и они не могут носить открытый характер. Тем более, да, я хочу добавить, в атмосфере достаточно недружественного экономического окружения», — ответил Песков.

Президент Владимир Путин 20 декабря подписал указ, разрешающий «Роснефти» и ее дочерним компаниям проводить сделки с акциями, которые принадлежат лицам и организациям из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации в соответствии с указом президента.

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Указ президента РФ Владимира Путина, разрешающего «Роснефти» продавать акции, обусловлен корпоративным развитием. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  «Ну, слушайте, это вопросы, связанные с корпоративным развитием, и они не могут носить открытый характер. Тем более, да, я хочу добавить, в атмосфере достаточно недружественного экономического окружения», — ответил Песков. Президент Владимир Путин 20 декабря подписал указ, разрешающий «Роснефти» и ее дочерним компаниям проводить сделки с акциями, которые принадлежат лицам и организациям из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации в соответствии с указом президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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