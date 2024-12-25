В Кремле объяснили, почему Путин разрешил Роснефти продавать акции

Указ президента РФ Владимира Путина, разрешающего «Роснефти» продавать акции, обусловлен корпоративным развитием. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ну, слушайте, это вопросы, связанные с корпоративным развитием, и они не могут носить открытый характер. Тем более, да, я хочу добавить, в атмосфере достаточно недружественного экономического окружения», — ответил Песков.
Президент Владимир Путин 20 декабря подписал указ, разрешающий «Роснефти» и ее дочерним компаниям проводить сделки с акциями, которые принадлежат лицам и организациям из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации в соответствии с указом президента.
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