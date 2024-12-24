Путин предупредил новые террористические угрозы из Афганистана

Президент Владимир Путин встречей с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном превентивно ответил на новые террористические угрозы из Афганистана. Вопросы укрепления таджикско-афганской границы, а также дальнейшего взаимодействия с талибами* («Талибан» — запрещенная в России террористическая группировка) входят в число наиболее значимых тем двух президентов, объяснил URA.RU ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.
«Мы договаривались, что проведем двусторонние переговоры по всему комплексу наших отношений. Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан — наш надежный союзник. В сфере безопасности на международной арене продолжается сотрудничество. Причем именно как с ближайшим нашим союзником — очень доверительно и конструктивно», — приветствовал Путин коллегу.
Сегодняшняя встреча президентов Путина и Рахмона — единственная двусторонка в преддверии неформального саммита СНГ, который традиционно проходит перед Новым годом в Санкт-Петербурге. Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что одной из тем, которые затронут Путин и Рахмон, станет ситуация в Афганистане.
Как объяснил URA.RU политолог, эксперт по Афганистану Андрей Серенко, сверка позиций России и Таджикистана важна в свете намерений РФ исключить «Талибан»* из списка террористических организаций. Но для таджиков талибы — противники, и эту свою позицию Душанбе не меняет. «Таджикистан справедливо воспринимает талибов как угрозу, которая может быть более или менее актуальной, но все равно это угроза. Поэтому Путину важно согласовать свою позицию с Рахмоном, потому что между нашими странами и так слишком много разного рода расхождений и противоречий, и появление еще одного точно никому не хотелось бы», — отметил Серенко.
На фоне планов Москвы исключить талибов из черного списка, подчеркивает политолог, Россия, как и Таджикистан, понимает, что именно из Афганистана сегодня идут террористические угрозы, «джихадистский сброд», который рассматривает обе страны как идеологических противников.
«То, что между нами и ними до сих пор не идет война, не значит, что все хорошо. Это просто отложенный конфликт. Он рано или поздно вспыхнет, — убежден Андрей Серенко. — России важно подготовиться к обострению ситуации в будущем, ведь эти события могут наступить гораздо быстрее, чем кто-то думает».
При этом эксперт не исключает, что в связи с этими рисками актуализируется вопрос об укреплении боевых возможностей 201-й российской военной базы в Таджикистане, а также о возвращении российских пограничников. «Таджикистан для России остается единственной страной в Центральной Азии, которая не находится под турецким влиянием. Это единственный объективный союзник России в этом регионе. Поэтому на фоне укрепления ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) нам вместе нужно защититься от этого заповедника терроризма и джихадизма, поскольку из этого зверинца рано или поздно кто-то вырвется, и мы должны будем вместе противостоять им», — заключил Андрей Серенко.
- «Талибан» — запрещенная в России террористическая группировка
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