Крупнейшие рынки Москвы оцепила полиция. Обыски связывают с массовой дракой

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 12:47
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Силовики проводят досмотрыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОМОН и полиция проводят обыски на территории торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Правоохранители досматривают граждан, находящихся на территории торгового центра. В его помещениях идет обыск», — пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, не пояснив причину обысков. Кроме того, силовиками оцеплен оптовый рынок «Садовод» на юго-востоке Москвы, пишет телеканал 360.

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По одной из версий, проверки носят профилактический характер — так полиция реагирует на массовую драку со стрельбой и поножовщиной, произошедшую 7 марта в торговом центре «Москва». Тогда четыре человека получили ножевые ранения, один — огнестрельное, напоминает «Национальная служба новостей».

Причиной обысков также могли стать конфликты между мигрантами. Кроме того, на территории рынков силовики могут искать криптовалютные фермы, добавляет «Эхо Москвы».

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