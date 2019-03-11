ОМОН и полиция проводят обыски на территории торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.
«Правоохранители досматривают граждан, находящихся на территории торгового центра. В его помещениях идет обыск», — пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, не пояснив причину обысков. Кроме того, силовиками оцеплен оптовый рынок «Садовод» на юго-востоке Москвы, пишет телеканал 360.
По одной из версий, проверки носят профилактический характер — так полиция реагирует на массовую драку со стрельбой и поножовщиной, произошедшую 7 марта в торговом центре «Москва». Тогда четыре человека получили ножевые ранения, один — огнестрельное, напоминает «Национальная служба новостей».
Причиной обысков также могли стать конфликты между мигрантами. Кроме того, на территории рынков силовики могут искать криптовалютные фермы, добавляет «Эхо Москвы».