Работодатели устроили борьбу за финалистов главного кадрового конкурса страны

Кириенко заявил о жесткой конкуренции работодателей Фото: Владимир Андреев

За финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» будут жестко бороться руководители ведомств и крупных компаний. Многие работодатели уже начали отбор кадров в свои команды, заявил на открытии заключительного этапа конкурса первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У вас есть своя конкуренция, чтобы попасть в список победителей, но уже есть жесткая конкуренция и за вас. Только за время полуфиналов и до сегодняшнего утра и наставники, и компании-партнеры уже провели более 1000 собеседований с потенциальными кандидатами», — цитирует «Интерфакс» Сергея Кириенко.

В финал конкурса прошли 300 лучших кандидатов. Кириенко подчеркнул, что на каждого них приходится по 750 управленцев всей страны, которых они обошли, уточняет телеканал 360.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации. В январе и феврале прошли полуфиналы, а окончательный состав финалистов определился по итогам задания «Сердце лидера».

Среди жителей Уральского Федерального округа финалистами стали шесть человек: тюменцы Петр Вагин (Управление МВД по Тюмени) и Владимир Суковатый (ООО «Газпромнефть-Ямал»), челябинцы Виктор Гневашев (ОАО «РЖД») и Вадим Спивак (ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»), а также екатерибуржцы Виталий Плаксин (ООО «Эльмаш (УЭТМ)») и Владимир Рябухин (временно не трудоустроен).

Окончательный этап состязания управленцев пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Все 300 финалистов получат образовательный грант на миллион рублей, а 100 победителей — возможность сотрудничать с наставником из числа руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.