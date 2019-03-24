23 марта 2019

Мировой энергетический совет признал Россию энергетической сверхдержавой

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 06:27
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МИРЭС заявил о лидерстве России на мировом рынке энергетикиФото: Анна Майорова © URA.RU

Россия была и останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начал меняться рынок энергетики. С таким заявлением выступил генсекретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — приводит РИА «Новости» слова представителя международной организации.

Собеседника агентства также отметил, что РФ богата не только природными ресурсами. Эта страна вполне способна предложить миру новые технологии по развитию энергетики.

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