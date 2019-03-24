Мировой энергетический совет признал Россию энергетической сверхдержавой

Россия была и останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начал меняться рынок энергетики. С таким заявлением выступил генсекретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — приводит РИА «Новости» слова представителя международной организации.
Собеседника агентства также отметил, что РФ богата не только природными ресурсами. Эта страна вполне способна предложить миру новые технологии по развитию энергетики.