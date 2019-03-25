Украинский публицист нашел виновных в «сдаче» Крыма России

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 21:54
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Коктебель, клипарт, крым, пляж
США и другие западные государства не оказали поддержку Киеву в момент отделения полуострова, считает МуждабаевФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский публицист Айдер Муждабаев назвал виновных в потери Киевом Крыма в 2014 году. По его мнению, ответственность за выход полуострова из состава Украины лежит на руководстве страны и Западе.

«Администрация президента США Барака Обамы и власти других западных государств „сдали“ Крым», — приводит argumenti.ru точку зрения Муждабаева. Публицист обвинил США в том, что они не оказали Киеву поддержку политико-дипломатическим путем в момент отделения полуострова.

Ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский назвал главное условие для возвращения Крыма в состав Украины. По его словам, это может произойти только после смены власти в России.

Крым стал частью РФ после референдума, который состоялся в 2014 году. Когда более 95% местных жителей высказались за воссоединение с Россией.

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