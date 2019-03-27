Житель Подмосковья попросил за автограф Фиделя Кастро 300 тысяч рублей

Один из жителей подмосковного Щелково продает открытку с автографом кубинского революционера Фиделя Кастро за 299 тысяч рублей. Объявление об этом появилось на сайте объявлений «Юла».
Продавец необычной открытки уточнил, что получил ее в 2006 году после того, как написал вождю кубинской революции письмо. «Я узнал, что Фидель Кастро заболел, и решил написать пожелать ему крепкого здоровья. Даже не ожидал, что мне придет желтый конверт, а в нем будет ответ от самого руководителя Кубы с подписью, написанной от руки синим маркером», — приводит слова хозяина автографа сайт «Подмосковье сегодня».
По словам продавца, откликов на объявление пока что очень мало. Также он уточнил, что продает открытку с подписью Кастро, чтобы решить проблемы с жильем.
Ранее на том же сайте объявлений продавали книгу с автографом Иосифа Сталина. В прошлом издание принадлежало дважды Герою Советского Союза, летчику-фронтовику Михаилу Одинцову, который встречался с секретарем ЦК КПСС в Кремле в 1949 году. За редкое издание продавец просил 120 тысяч рублей.