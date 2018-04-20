19:44 20 апреля 2018 0

Книга в прошлом принадлежала дважды Герою Советского Союза Михаилу Одинцову Фото: интернет-портал бесплатных объявлений «Юла»

Житель Москвы разместил на одном из российских сервисов объявлений о продаже книги с автографом Иосифа Сталина. В прошлом издание принадлежало дважды Герою Советского Союза, летчику-фронтовику Михаилу Одинцову, который встречался с секретарем ЦК КПСС в Кремле в 1949 году.

Сама книга — краткая биография Сталина. Подпись, оставленная лидеров Советского Союза, гласит: «На долгую память Одинцову М.П. И. Сталин. Кремль 1949 год».

Стоит отметить, что у продавца заявлено еще несколько лотов, связанных со знаменитостями. Так, он продает автографы итальянского певца Робертино Лоретти (15 тысяч рублей), актера Адриано Челентано (15 тысяч рублей) и русского рок-исполнителя Игоря Талькова (12 тысяч рублей).

Фото: скрин страницы на портале бесплатных объявлений «Юла»