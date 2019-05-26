25 мая 2019
24 мая 2019

Спутники Илона Маска пролетели над Уралом. ВИДЕО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 08:32
Размер текста
-
17
+
Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, первый искусственный спутник
«Рой» спутников Илона Маска над Уралом удалось заснять на камеру (архивное фото)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Над Свердловской областью пролетел «рой» спутников Илона Маска Starlink. Это событие снял на камеру уральский астроном-любитель Илья Янковский.

«Рой спутников Starlink над Свердловской областью. Удалось за эту короткую ночь снять два пролета», — написал Янковский на своей странице во «ВКонтакте». На кадрах, опубликованных уральцем, можно увидеть вереницу спутников, которые напоминают комету или светящийся поезд. «Надо сказать — зрелище весьма необычное», — добавил Янковский.

Starlink — разработка компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска. В рамках проекта планируется запустить в космос 12 тысяч специальных спутников, которые обеспечат доступ к быстрому и дешевому интернету пользователям по всему миру.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...