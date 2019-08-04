В России дали отпор оппозиционерам, которые прикрываются детьми

Бороться с пользователями, призывающими к насилию, нужно самыми жесткими законными методами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на установленный законом запрет, сторонники оппозиционных кандидатов в Мосгордуму используют в политических целях несовершеннолетних. Это происходит вследствие того, что оппозиционеры чувствуют безнаказанность, с чем и начали бороться в стране, отметил в беседе с «URA.RU» политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Активное вовлечение в свою секту [Алексеем] Навальным школьников и первокурсников — это то же самое, что происходило в конфликте с Украиной в 2013 году (митинги на Майдане — прим. ред.), та же методология», — говорит эксперт, напоминая о случаях, когда на незаконные митинги в Москве протестующие проводили маленьких детей. «В отношении этих людей нужно применять самые жесткие меры по верхнему пределу закона», — отмечает собеседник агентства.

Так, на митинге 27 июля одного из детей использовали в качестве «живого щита», а на митинг 3 августа пытались провести грудного ребенка. Также 4 августа в Москве задержали блогера, который призвал в Twitter похищать и убивать детей силовиков, обеспечивающих безопасность во ходе несанкционированных митингов в Москве. Пользователю, представившемуся «Максом Стекловым», которым оказался житель Подмосковья Синица, грозит до шести лет тюрьмы.

«Эти люди [призывающие к насилию] пребывают в наивном ощущении вседозволенности и безнаказанности. Их нужно приводить в чувства, поэтому то, что Синица задержан — очень хорошо», — высказался собеседник агентства. Мартынов также выразил уверенность в том, что дело дойдет до суда, а Синица «будет наказан по всей строгости закона».

Политолог считает, что такие люди опасны для общества, так как они обладают навыками, в том числе пропаганды в соцсестях. «Есть закон, и в рамках него нужно все эти вещи пресекать, не стесняться применять закон жестко. Это призывы к похищению людей, это шантаж», — говорит он. Политолог считает, что случай с задержанием Синицы может привести к тому, что «другие будут лишний раз думать прежде чем что-то делать».