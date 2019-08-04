Блогера, который предложил убивать детей силовиков, задержали в Москве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении россиянина, который в соцсетях призвал находить и убивать детей правоохранителей, обеспечивающих безопасность в ходе незаконных митингов в Москве. Интернет-пользователя, который представился Максимом Стекловым, задержали в столице.
«В Москве задержан мужчина, призывавший через социальную сеть к насилию в отношении детей правоохранителей», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Известно, что в данный момент с обвиняемым проводятся следственные действия, а в ходе обысков из его квартиры были изъяты компьютер и мобильные телефоны.
В отношении «Макса Стеклова», которым оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Следствие намерено ходатайствовать о том, чтобы обвиняемого заключили под стражу. В одной из публикаций в Twitter «Стеклов» написал: «А дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы». После этого по почте силовикам, по словам Синицы, должен прийти компакт-диск с кадрами, на которых видно, как убивают ребенка.
«Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей», — отмечают в СК РФ.