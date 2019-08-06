После цензуры трансляций с незаконных митингов в России задумали создать аналог YouTube

Российские журналисты и блогеры обвинили американские корпорации YouTube и Google в политической цензуре из-за блокировок трансляций с незаконных митингов в Москве. А в Общественной палате РФ предложили создать отечественный аналог популярного видеохостинга.
«Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот в чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках», — заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он отметил, что американская свобода слова является «весьма избирательной вещью». Малькевич также предложил создать российский аналог YouTube, где не будут «перекрывать доступ к информации».
Действия YouTube также раскритиковали экс-замредактор радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури, которые пытались вести трансляцию с незаконного митинга. «Я не считаю нормальным блокировать трансляцию по идейным соображениям», — призналась Рябцева в своем telegram-канале, назвав действия видеохостинга «избирательной свободой слова». «YouTube забанил нас дважды еще до начала стрима якобы за размещение недопустимого контента», — написал Меркури на своей странице в Facebook. «Считаю подобные действия прямой попыткой вмешательства во внутреннюю политику России», — резюмировал Меркури.
«Видимо, [администрации YouTube] не нравилось, что смотрело объективный взгляд на происходящее слишком много людей», — в своем telegram-канале предположил радиоведущий Армен Гаспарян. Он также потребовал официальных объяснений от компании Google, которая владеет YouTube.
Российские блогеры также отметили, что оппозиционные издания «МБХ-медиа» и «Дождь» не испытывали проблем с трансляцией на YouTube. Кроме того, видеохостинг выдавал их трансляции в списке рекомендуемого к просмотру.