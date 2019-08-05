Youtube обвинили в политической цензуре из-за блокировки трансляций с митингов в Москве

YouTube попытался вмешаться во внутриполитическую жизнь России Фото: Christian Wiediger / unsplash.com

Видеохостинг Youtube обвинили в двойных стандартах из-за блокировки трансляций, которые проводили экс-замредактора радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури с незаконных митингов в Москве. Видео несколько раз блокировали, в то время как оппозиционеры не испытывали проблем с трансляцией.

«YouTube блокирует нашу с Рябцевой прямую трансляцию с самого начала эфира. „Демократия“ в действии», — написал Меркури в своем telegram-канале. Рябцева и Меркури отметили, что в трансляции пропадали звук и изображение.

На фоне этого у оппозиционных же ресурсов «МБХ-медиа» и «Дождь» почти никаких проблем с трансляцией на YouTube не возникало. Примечательно, что видео с этих каналов и канала блогера Алексея Навального видеохостинг выдавал в списках «рекомендуемого».

Наблюдатели предположили, что американский видеохостинг таким образом попытался вмешаться во внутреннюю политику России, поскольку Рябцева и Меркури подают события, не опираясь на оппозиционную повестку, передает « Федеральное агентство новостей ».

«Видимо, не нравилось, что смотрело объективный взгляд на происходящее слишком много людей», — выразил свое мнение в Telegram известный радиоведущий Армен Гаспарян, который также принял участие в трансляции блогеров. «Представители Google, считайте это официальным обращением. Хотелось бы услышать ваши объяснения», — обратился он.

События и поведение YouTube возмутило общественность. «Когда „Ютюб“ дважды за один день блокирует трансляцию с протестной акции, потому что ведущие критикуют ее организаторов — это как? Честно и справедливо?» — появилось сообщение в telegram-канале «Лесонавал».

Оперативно получить комментарий представителя Google (владелец YouTube) корреспонденту «URA.RU» не удалось.