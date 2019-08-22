Кандидаты на место депутата Тюменской облдумы начали агитацию на улицах Тюмени. Основной упор потенциальные парламентарии на своих баннерах и плакатах делают на громкие лозунги, что, по мнению политолога Александра Безделова, является «вчерашним днем».

«Эти лозунги никто не читает и не запоминает. Вряд ли наглядная агитация окажет решительное влияние на выбор избирателя. Яркие лозунги — это вчерашний день, и люди ориентируются не на них, а на то, насколько полезен им будет тот или иной кандидат», — отметил эксперт в разговоре с «URA.RU».

По мнению Безделова, в этом плане наиболее удачна агитация у единоросса Николая Руссу, который как раз делает упор на свою полезность. «Тогда как Анатолия Княжева (КПРФ) и Максима Карпикова („Справедливая Россия“) можно отметить лишь за яркость исполнения агитационных материалов», — считает политолог. Кроме того, эксперт отмечает очень малое количество баннеров и плакатов на улицах города — избирателям приходится чуть ли не специально искать их.

Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут 8 декабря в Калининском округе Тюмени. Указанные выше кандидаты, а также либерал-демократ Мурат Тулебаев поборются за место в парламенте, оказавшееся вакантным после того, как экс-парламентарий Олег Чемезов был назначен замгубернатора Свердловской области. Подробности борьбы лозунгов — в фоторепортаже «URA.RU».

По мнению Безделова, лозунг Руссу наиболее удачен — упор на полезность востребован людьми

Лозунг Карпикова не очень понятен избирателю. «Кроме того, использование им красного цвета путает избирателя — неясно, кто же из них с Княжевым коммунист», — добавляет Безделов.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU