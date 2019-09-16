Бывший хоккеист «Спартака», устроивший дебош в ресторане, арестован за мошенничество

Экс-игрока КХЛ на месяц отправили в СИЗО
Кузьминский суд Москвы на месяц арестовал экс-игрока Континентальной хоккейной лиги Игоря Мусатова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
«Следователь решила, что только содержание обвиняемого в СИЗО не позволит ему скрыться», — сообщает «Российская газета». По данным следствия, в прошлом году спортсмен получил от московского предпринимателя около 45 млн рублей в обмен на криптовалюту, которой бизнесмен так и не дождался.
Игорь Мусатов в 2007 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира по хоккею в составе сборной России. Выступал за клубы «Спартак» и «Салават Юлаев». В 2017 году устроил пьяный дебош в одном из московских ресторанов