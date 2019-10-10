Звездный журналист жестко ответил на хамство Соловьева

Олег Кашин «поставил диагноз» скандальному телеведущему Фото: kashin.guru

Журналист Олег Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» назвал телеведущего Владимира Соловьева «психопатом в чистом виде». Так он ответил на недавнее скандальное заявление Соловьева, назвавшего его «деградантом».

«Всем Лондоном поздравляю вас сегодня с прекрасным интервью Соловьева. Это у вас большой успех. Вы дали раскрыться психопату в чистом виде», — подчеркнул Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

На замечание сотрудника КП Романа Голованова о недопустимости оскорблений журналист назвал это не оскорблением, а «диагнозом». Кашин добавил, что не смотрит передачи Соловьева по телевидению, «потому что голова своя дороже». «Он комическая фигура, на самом деле, чего уж там. И обижаться глупо, естественно», — заявил он.

Ранее Соловьев публично назвал Кашина «деградантом». «Ну, пусть он в Лондоне и находится. А мне он вообще не интересен. Единственное, чем он был интересен, это скоростью деградации. А если мы будем рассматривать каждого деграданта и его точку зрения, мы на этом потеряем слишком много времени», — отмечал телеведущий.

К участникам конфликта обратился блогер Максим Кононенко, призвавший Соловьева и Кашина больше не допускать оскорблений в адрес друг друга. «Нет ничего хорошего в том, что содержание новостной повестки формируется из наездов журналистов друг на друга. Поэтому я никогда не называл себя журналистом. Ну, кроме тех счастливых времен, когда я занимался попсой. Но там обходилось как-то без наездов. Все понимали, что находятся в одной маленькой лодке. Вернее даже не в лодке, а в самолете. А драка в самолете сами знаете — ни к чему хорошему не приводит. Я бы призвал, конечно, воздерживаться», — написал он в своем telegram-канале.