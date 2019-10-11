Джигурда запретил жене рожать после смерти Фриске и болезни Заворотнюк

Российский актер Никита Джигурда запретил своей супруге, олимпийской чемпионке Марине Анисиной делать искусственное оплодотворение. Джигурда боится, что у его жены может развиться тяжелая болезнь, как у актрисы Анастасии Заворотнюк и умершей певицы Жанны Фриске, которые прибегали к этой процедуре.
«Естественно, ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи. И Маринка говорит: „Пожалей меня“. А рисковать здоровьем Маринки, особенно после того, что произошло с Настей и Жанной, я не буду», — рассказал Джигурда «Пятому каналу».
Ранее Джигурда и Анисина заявили, что хотят третьего ребенка. Однако у олимпийской чемпионки случился выкидыш, поясняет агентство Nation News. Теперь родители думают, к какому методу им прибегнуть, отмечают «Дни.ру».
Фриске узнала о неизлечимой болезни во время беременности. В июле 2013 года она жаловалась врачам на головные боли. Выяснилось, что у нее диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. Певица скончалась 15 июня 2015 года в своем подмосковном доме в возрасте 40 лет. В августе 2019 года СМИ стали сообщать о раке мозга у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая родила третьего ребенка в марте этого года. По данным журналистов, в сентябре произошло резкое ухудшение здоровья артистки. Родственники и представители Заворотнюк ситуацию не комментируют.