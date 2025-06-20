Мединский: три тысячи тел готовы к отправке на Украину

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Мединский рассказал о тысячах тел бойцов ВСУ
Мединский рассказал о тысячах тел бойцов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Около трех тысяч тел украинских военнослужащих находятся на территории России и готовы к передаче Киеву при согласии украинской стороны. Об этом 20 июня заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

«Около трех тысяч тел готовы к отправке украинской стороне. Если она будет готова принять их», — процитировало Мединского ТАСС.

Как сообщало URA.RU ранее, в Брянской области размещены рефрижераторы с телами украинских военнослужащих. Они готовы к передаче, однако украинская сторона отложила приемку тел и обмен военнопленными на неопределенный срок. Вопрос передачи тел обсуждался на переговорах в Стамбуле 2 июня 2025 года, где стороны договорились об обмене всеми тяжелобольными и тяжелоранеными бойцами. Однако переговоры по этим вопросам сейчас приостановлены.

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Около трех тысяч тел украинских военнослужащих находятся на территории России и готовы к передаче Киеву при согласии украинской стороны. Об этом 20 июня заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский. «Около трех тысяч тел готовы к отправке украинской стороне. Если она будет готова принять их», — процитировало Мединского ТАСС. Как сообщало URA.RU ранее, в Брянской области размещены рефрижераторы с телами украинских военнослужащих. Они готовы к передаче, однако украинская сторона отложила приемку тел и обмен военнопленными на неопределенный срок. Вопрос передачи тел обсуждался на переговорах в Стамбуле 2 июня 2025 года, где стороны договорились об обмене всеми тяжелобольными и тяжелоранеными бойцами. Однако переговоры по этим вопросам сейчас приостановлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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