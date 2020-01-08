07 января 2020

Иран угрожает ударами по ОАЭ и Израилю в случае атаки по стране

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
Удары могут стать третей волной атакиФото: официальный сайт Министерства обороны РФ

В случае удара по иранской земле целью атак Корпуса стражей исламской революции станут Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфа (Израиль). Об этом сообщает CNN.

«Это станет третьей волной операции», — передает издание.

Ранее стало известно о второй волне ракетных ударов по американским военным базам в Ираке. Их обстрел стал местью Ирана за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани, который погиб в ходе атаки США на аэропорт Багдада.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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