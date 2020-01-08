Иран угрожает ударами по ОАЭ и Израилю в случае атаки по стране

Удары могут стать третей волной атаки Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

В случае удара по иранской земле целью атак Корпуса стражей исламской революции станут Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфа (Израиль). Об этом сообщает CNN.

«Это станет третьей волной операции», — передает издание.

Ранее стало известно о второй волне ракетных ударов по американским военным базам в Ираке. Их обстрел стал местью Ирана за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани, который погиб в ходе атаки США на аэропорт Багдада.