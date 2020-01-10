Twitter запретил любую политическую рекламу в октябре 2019 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Одна из популярных социальных сетей, Twitter, нарушает собственный запрет на политическую рекламу. В ленте у пользователей начали появляться рекламные сообщения аккаунта «США по-русски», в которых, в частности, критикуется убитый иранский генерал Касем Сулеймани.

На появившуюся рекламу обратил внимание telegram-канал «Железный занавес». «Ничего необычного, просто официальный русскоязычный аккаунт Госдепа США в Twitter уже несколько дней платно размещает вот такие вот записи», — говорится в сообщении. Авторы канала указали на запрет политической рекламы в соцсети.

Аккаунт «США по-русски» в Twitter верифицирован (официально подтвержден соцсетью), в описании профиля говорится, что это официальный русскоязычный аккаунт Госдепа США. В сообщениях ведомства содержится информация о причастности Сулеймани к убийству более 600 американских военных в Ираке. Также иранского генерала называют террористом. «Он был убийцей иранцев, американцев и тысяч других людей», — говорится в одной из публикаций. Сообщения, которые видят не подписанные на аккаунт пользователи, имеют пометку «Реклама» («Promoted»).

Осенью 2019 года основатель Twitter Джек Дорси сообщил в своем личном аккаунте, что соцсеть полностью отказывается от политической рекламы. По его словам, руководство компании не хочет, чтобы политические решения были скомпрометированы таргетированной рекламой, которая может повлиять на голоса избирателей. 9 января компания Facebook, которой также принадлежит одноименная соцсеть и Instagram, разрешила пользователям регулировать количество политической рекламы в новостной ленте. О таком решении сообщили в пресс-службе компании.

Иранский генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января при ракетном обстреле США в окрестностях аэропорта в Багдаде. Авиаудар санкционировал президент США Дональд Трамп. В ответ Иран атаковал американские военные базы в Ираке, выпустив по ним несколько десятков ракет, напоминает RT.

Фото: telegram-канал «Железный занавес»