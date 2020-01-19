Разведчик рассказал об операции по освобождению Кракова от фашистов

Разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в 1945 году руководил операцией по спасению Кракова от фашистов, рассказал подробности освобождения. Он отметил, что при взрыве Ягеллонского замка в Кракове, где у немцев был склад боеприпасов, были уничтожены все дома в окрестности.
«Немцы приехали как раз туда перевооружаться… взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом», — приводит его слова РИА «Новости». Разведчик рассказал, что знал польский язык и благодаря этому выстроил связи с польским подпольем. Именно это помогло ему найти человека, работавшего в замке и согласившегося заложить там мину.
Ботян подчеркнул, что немцы планировали использовать хранящуюся в замке взрывчатку, чтобы при отступлении взорвать плотину недалеко от Кракова и затопить город. По словам военного, когда Красная армия наступала, фашисты отступали лесами. «Мы их ловили в лесу по несколько человек. Так что наступление было очень эффективным», — заключил он.
Также Ботян добавил, что поляки радостно встречали Красную армию. Для них, по его словам, советские солдаты были предвестникам окончания войны.
19 января исполнится 75 лет со дня освобождения Красной армией Кракова. Фашисты хотели затопить Краков, взорвав плотину. В случае успеха операции пострадали бы жители города и находящиеся там советские солдаты. Однако планы немцев нарушила группа под командованием лейтенанта Алексея Ботяна.