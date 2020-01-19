Россиянин нырнул в прорубь на крещение и сломал шею

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Ночные купания в иордани на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург, иордань, купание в купели, крещенские купания, крещение, холодная вода, купель, купание в холодной воде
Спасатели извлекли мужчину из воды и передали врачам (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Калининградской области мужчина сломал шею после того, как прыгнул в крещенскую купель. Инцидент произошел в поселке Ровное Гвардейского района.

«В поселке Ровное 23-летний молодой человек нырнул в купель, ударился о дно», — цитирует РИА «Новости» представителей регионального МЧС. Спасатели достали пострадавшего из иордани и передали врачам скорой помощи, сообщают в ведомстве.

Медики обнаружили у мужчины перелом шейного отдела позвоночника, пострадавшего доставили в больницу. Всего в крещенских купаниях приняли участие более 7,2 тысячи жителей Калининградской области, сообщают в МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в Свердловской и Челябинской областях МЧС частично приостановили крещенские купания из-за аномально теплой погоды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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