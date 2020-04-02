Сбербанк объявил о готовности повысить ставку по кредитам на зарплаты

В Сбербанке ставка по кредитам под 0% на зарплату сотрудников предприятий, пострадавших в ситуации с коронавирусом отраслей, спустя шесть месяцев вырастет до 4%. Об изменении параметров по данному виду кредитования рассказал зампредседателя правления банка Анатолий Попов.
«Кредит на зарплату под 0% выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки долга на шесть месяцев. По истечении полугода ставка повышается до 4% годовых», — передает слова Попова ТАСС. Как уточняет представитель кредитной организации, в Сбербанке такой кредит доступен компаниям, сотрудники которых получают зарплату в данном банке.
Как уточняет агентство, банк окажет помощь отраслям, наиболее пострадавшим из-за ситуации с пандемией коронавируса. К ним относятся туризм и гостиничный бизнес, организация досуговых мероприятий, сфера общепита, бытовых услуг, дополнительного образования, а также компании, занимающиеся авиа- и автоперевозками.
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