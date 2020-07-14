Мохов заявил, что и сам узнал об изнасиловании из вторичных источников Фото: depositphotos.com

В России продолжает набирать силу сексуальный скандал, героями которого, в том числе, оказались журналисты. Так, пользователь Twitter Катя Цупикова заявила, будто муж юриста ФБК Любови Соболь Сергей Мохов еще в 2014 году рассказывал ей, что шеф-редактор «МБХ-медиа» Сергей Простаков может быть причастен к изнасилованию и домогательствам. В беседе с URA.RU Мохов объяснил, что лично он не имеет отношения к произошедшему.

«Эта история мне известна точно так же, как и всем остальным. Я ей [Кате Цупиковой] ее пересказал. Я не был на этой квартире, она мне известна из вторичных источников. Что там доподлинно происходило семь лет назад, я не имею ни малейшего представления», — сказал Мохов.

В июле в соцсетях девушки начали массово делиться своими историями о домогательствах со стороны некоторых российских журналистов. Одним из них оказался Сергей Простаков, которого, кроме прочего, обвинили в том, что он стал свидетелем группового изнасилования на вечеринке в квартире.

Позже Простаков заявил, что уходит с поста шеф-редактора «МБХ Медиа» из-за этих обвинений, пишет деловое издание «Взгляд». Также участником скандала стал журналист «МБХ Медиа» Андрей Золотов, который якобы принимал непосредственное участие в изнасиловании. Сам Золотов назвал произошедшее «групповым сексом по обоюдному согласию».

Досталось и корреспонденту «Дождя» Павлу Лобкову. Его обвинили в неоднократных домогательствах. Лобков извинился и объяснил, что считал свои приставания «милой игрой».

Девушка призналась, что историю об изнасиловании ей рассказал Мохов Twitter Katya Tsupikova

Катя Цупикова даже опубликовала скрины, где переписывается с другой девушкой об инциденте. Twitter Katya Tsupikova

Цупикова заявила, что она не единственная, кто узнал о происшествии с Простаковым от Мохова Twitter Katya Tsupikova

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