Еще одной категории россиян повысят пенсии

Россияне, потерявшие кормильцев-военнослужащих, будут получать повышенную пенсию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России повысят пенсии родственникам погибших военных. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Всем нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца предлагается устанавливать повышения», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ. Прибавка также полагается родственникам тех умерших, кто был уволен с военной или приравненной к ней службы.

Ранее сообщалось, что с 1 августа ряд категорий россиян получит прибавки к пенсии. Так, дополнительные выплаты будут получать граждане старше 80 лет, а также работающие пенсионеры и участники программ софинансирования и накопления, пишет агентство Nation News.

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