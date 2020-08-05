Писатель Захар Прилепин назвал «героями» знаменитостей, которые попали в рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. В своем Facebook публицист написал, что эти люди зарабатывают, потому что их любят россияне.
Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских знаменитостей. Первое место занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров с состоянием в 8,8 млн долларов. Также в двадцатку богатейших вошли Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Иван Ургант и Полина Гагарина и другие.
«Эти люди получают свои деньги только по одной причине: россияне их любят, и россияне им платят. Никаких других причин, в сущности, нет», — отметил Прилепин. Писатель также назвал российских звезд «героями» и «молодцами», добавив в свой пост полный рейтинг журнала Forbes.
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