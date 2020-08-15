В Минске началась акция памяти погибшего в протестах

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Мужчина погиб 10 августа во время столкновений с силовиками Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

В Минске простились с Александром Тарайковским. Мужчина погиб 10 августа во время протестов в белорусской столице.

«В Минске началось прощание с погибшим во время массовых протестов Александром Тарайковским», — сообщил корреспондент РБК с места событий. По его словам, прощание проходит в траурном зале на улице Ольшевского. Желающие проститься с активистом несут в руках цветы и флаги Беларуси.

Александр Тарайковский погиб 10 августа во время столкновений с силовиками в центре города. По одной из версий, мужчина погиб от взрыва светошумовой гранаты. Однако в МВД страны заявили, что в руке активиста сдетонировало самодельное взрывное устройство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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