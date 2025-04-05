Маск предсказал волну терактов в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илон Маск прогнозирует волну терактов в Европе
Илон Маск прогнозирует волну терактов в Европе Фото:

Предприниматель Илон Маск, руководящий Департаментом по оптимизации управления правительства США (DOGE), выразил озабоченность по поводу возможности новой волны террористических актов в Европе. Он связал возможные массовые убийства в Европе с терроризмом. 

«Терроризм приведет к массовым убийствам в Европе, ваши друзья, ваши близкие, все в опасности, поскольку мы увидим значительное увеличение [числа] атак в Италии и в Европе в целом, а СМИ пытаются замалчивать угрозу таких атак», — заявил Маск во время выступления на конгрессе партии «Лига». Его слова передает газета Corriere della Sera. По его словам, число массовых убийств в Европе значительно выросло. 

Ранее Илон Маск высказывал озабоченность по поводу массовой миграции, указывая на возможность ее разрушительного воздействия на любую страну. Он также обвинял в фашизме тех, кто стремится ограничить свободу слова. Кроме того, Маск выразил надежду на прекращение всех видов войн, в том числе торговых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприниматель Илон Маск, руководящий Департаментом по оптимизации управления правительства США (DOGE), выразил озабоченность по поводу возможности новой волны террористических актов в Европе. Он связал возможные массовые убийства в Европе с терроризмом.  «Терроризм приведет к массовым убийствам в Европе, ваши друзья, ваши близкие, все в опасности, поскольку мы увидим значительное увеличение [числа] атак в Италии и в Европе в целом, а СМИ пытаются замалчивать угрозу таких атак», — заявил Маск во время выступления на конгрессе партии «Лига». Его слова передает газета Corriere della Sera. По его словам, число массовых убийств в Европе значительно выросло.  Ранее Илон Маск высказывал озабоченность по поводу массовой миграции, указывая на возможность ее разрушительного воздействия на любую страну. Он также обвинял в фашизме тех, кто стремится ограничить свободу слова. Кроме того, Маск выразил надежду на прекращение всех видов войн, в том числе торговых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...