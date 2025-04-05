Маск предсказал волну терактов в Европе

Предприниматель Илон Маск, руководящий Департаментом по оптимизации управления правительства США (DOGE), выразил озабоченность по поводу возможности новой волны террористических актов в Европе. Он связал возможные массовые убийства в Европе с терроризмом.
«Терроризм приведет к массовым убийствам в Европе, ваши друзья, ваши близкие, все в опасности, поскольку мы увидим значительное увеличение [числа] атак в Италии и в Европе в целом, а СМИ пытаются замалчивать угрозу таких атак», — заявил Маск во время выступления на конгрессе партии «Лига». Его слова передает газета Corriere della Sera. По его словам, число массовых убийств в Европе значительно выросло.
Ранее Илон Маск высказывал озабоченность по поводу массовой миграции, указывая на возможность ее разрушительного воздействия на любую страну. Он также обвинял в фашизме тех, кто стремится ограничить свободу слова. Кроме того, Маск выразил надежду на прекращение всех видов войн, в том числе торговых.
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