Глава Беларуси призвал простить силовиков после митингов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал простить представителей правоохранительных органов страны после их действий во время протестов. Об этом он заявил на митинге в Гродно, организованном в его поддержку.
«Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись — простите им!» — цитирует Лукашенко ТАСС. Он отметил, что иначе будет не к кому обращаться в случае проблем. Глава государства подчеркнул, что большая часть фотографий пострадавших от действий силовых структур постановочные.
Также Лукашенко заявил на митинге, что без него бы республику поломали и покрошили. Пришедшие на мероприятие люди поддерживали президента песнями и лозунгами.
В Белоруссии проходят массовые протесты, начавшиеся 9 августа после выборов президента. Для подавления таких акций силовики использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и применяли физическую силу. Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал, что Лукашенко дал правоохранительным органам полную свободу в действиях, чтобы навести порядок, передает «Национальная служба новостей».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.