Глава Беларуси призвал простить силовиков после митингов

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Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко не уверен в подлинности фотографий пострадавших на митингах Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал простить представителей правоохранительных органов страны после их действий во время протестов. Об этом он заявил на митинге в Гродно, организованном в его поддержку.

«Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись — простите им!» — цитирует Лукашенко ТАСС. Он отметил, что иначе будет не к кому обращаться в случае проблем. Глава государства подчеркнул, что большая часть фотографий пострадавших от действий силовых структур постановочные.

Также Лукашенко заявил на митинге, что без него бы республику поломали и покрошили. Пришедшие на мероприятие люди поддерживали президента песнями и лозунгами.

В Белоруссии проходят массовые протесты, начавшиеся 9 августа после выборов президента. Для подавления таких акций силовики использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и применяли физическую силу. Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал, что Лукашенко дал правоохранительным органам полную свободу в действиях, чтобы навести порядок, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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