В России работают над единой вакциной от гриппа и коронавируса

Комбинированную вакцину ждут клинические исследования Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ФБГУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» разрабатывают вакцину, которая будет бороться против коронавируса и гриппа. Об этом рассказал гендиректор исследовательского центра Евгений Шляхто.

«Это будет комбинированная вакцина», — рассказал Шляхто. Он отметил в разговоре с «РЕН ТВ», что в состав препарата войдут компоненты, способствующие формированию иммунитета от COVID-19 и гриппа одновременно. Шляхто подчеркнул — вакцина еще в начальной стадии разработки. Она должна пройти серию испытаний и клинических исследований.

Спасти россиян от повторного заражения коронавирусной инфекцией может поливалентная вакцина, которая разрабатывается в МГУ им. М.В. Ломоносова. Ее главный разработчик, завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова объяснила, что привитый такой вакциной человек будет защищен не только от одного коронавируса, а от целого ряда подобных патогенов.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что российская вакцина от коронавируса, разработанная в центре имени Гамалеи, на данный момент востребована в 27 странах мира, пишет RT. При этом в США отметили, что не стали бы ее применять.

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