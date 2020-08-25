В МГУ придумали, как спасти россиян от повторного заражения COVID

В МГУ придумали особенную вакцину от коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спасти россиян от повторного заражения коронавирусной инфекции может поливалентная вакцина, которая разрабатывается в МГУ им. М.В. Ломоносова. Об этом заявили сами разработчики.

«Наше предложение принципиально отличается от всего, что сейчас производят и предлагают, потому что мы создаем поливалентную вакцину. Она содержит не один антиген, а целый набор», — сказала «Известиям» главный разработчик, завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова.

Он объяснила, что привитый такой вакциной человек будет защищен не только от одного коронавируса, а от целого ряда подобных патогенов. В препарат внесен универсальный антиген, который соотносится с множеством SARS-подобных вирусов — даже с теми, которые пока не перешли на человека. «То есть мы работаем на будущее. Можно сказать, делаем оружие до войны», — подчеркнула вирусолог. Из восьми прототипов вакцины, которые протестировали в МГУ, три оказались удачными. Ученые также проверили иммуногенность препарата на мышах, выяснив, что вакцина вызывает высокие титры антител. Специалисты уверены: после завершения всех тестов препарат из МГУ сможет решить проблему защиты от повторных заражений.

Ранее глава республики Тува Шолбан Кара-оола заявил, что повторно заразился коронавирусом. Новые случаи повторного инфицирования COVID-19 спрогнозировали и во Всемирной организации здравоохранения. Однако специалисты заверили, что подобные случаи не станут регулярными.

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