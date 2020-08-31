Россиянам назвали дату наступления «бабьего лета»

В центральную часть России «бабье лето» придет после 9 сентября. Об этом заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
«Сейчас модели показывают, что в конце первой-начале второй декады, то есть на границе 9-10-11 сентября должен установиться антициклон… Этот антициклон установится не только в Москве, но и во всей центральной России: в Тверской, Калужской, Тульской областях и других», — цитирует Варакина РИА «Новости».
Он уточнил, что антициклон будет обширным и задержится до семи суток. Также руководитель центра не исключил, что в этом году будет два «бабьих лета». Второе наступит в октябре. «Сначала подождит, а потом наступают хорошие солнечные дни без осадков», — уточнил Варакин.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что народная примета о наступлении «бабьего лета» 14 сентября не работает. В России такой период может длиться весь месяц. Он пообещал, что первые пять дней сентября станут аномально теплыми. Температура воздуха будет прогреваться до 23 градусов тепла до 6 сентября.
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