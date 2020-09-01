Во время Второй Мировой войны японцы взрывали себя, чтобы нанести урон советским войскам, а также издевались над военнопленными. Об этом сообщается в рассекреченных документах Центрального архива Минобороны РФ.
«Японцы активно применяли практику использования смертников — охотились на советских офицеров и генералов, обвязывались гранатами и подрывали себя», — передает ТАСС. Отмечается, что несмотря на фанатизм и самопожертвование, японцы редко достигали цели — обычно советские войска уничтожали их стрельбой.
Проходя по Дальнему Востоку, красноармейцы становились свидетелями зверств японцев. В документах сообщается, что покидая город Сахалян, японцы зверски убили политзаключенных в одной из тюрем. «В камере подвального этажа обнаружены шесть трупов с ранами, нанесенными холодным оружием», — пишет агентство. В камере на втором этаже были найдены еще три трупа — всего двое русских и семь китайцев. При этом личности убитых установить не удалось — все документы были уничтожены. В камерах также нашли орудия пыток — два электрических стула, станок для содержания заключенных в неподвижном состоянии, железную печь, палку для избиений.
В документах также сообщается, что японцы устраивали провокации, чтобы вызвать ненависть к Красной Армии. Так, отступая из города Ванемяо, японцы переоделись в форму красноармейцев и открыли огонь по мирным жителям, а выживших добивали ножами.
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