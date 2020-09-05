05 сентября 2020

Зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят второй день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, респираторная маска, люди на улице, covid-19, covid19, coronavirus
Рекордное число людей заразились коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в мире коронавирусом заразились 304 626 человек, что стало абсолютным рекордом за весь период пандемии. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Предыдущий рекорд был установлен 14 августа. Тогда в мире было зафиксировано 304 351 случай заражения COVID-19. Всего на утро 6 сентября вирус диагностирован у 26 739 782 жителей планеты.

Антирейтинг стран-лидеров по числу инфицированных выглядит так: США (6 243 849), Бразилия (4 092 832), Индия (4 023 179). Что касается России, она находится на четвертой строчке списка с показателем 1 017 131 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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