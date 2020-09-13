Большинство российских педагогов намерены продолжать работать после наступления пенсионного возраста из-за низких пенсий. Это следует из результатов опроса 40 тысяч преподавателей, проведенного фондом «Сафмар» и Общероссийским профсоюзом образования.
84% опрошенных педагогов сообщили, что намерены продолжать работать после наступления пенсии, причем среди них 92% — старше 50 лет. Основной причиной респонденты назвали нехватку средств к существованию на пенсии.
«Подавляющее большинство российских педагогов (98%) считают, что размер страховой пенсии по старости, выплачиваемой государством после наступления пенсионного возраста, недостаточен для компенсации утраченного заработка и сохранения привычного уровня жизни», — пишет РБК со ссылкой на исследование.
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