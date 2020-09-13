13 сентября 2020

Большинство российских учителей будут работать на пенсии. Все из-за нехватки денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , учитель, школьная доска, школа
Большинство российских учителей намерены работать после выхода на пенсию Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Большинство российских педагогов намерены продолжать работать после наступления пенсионного возраста из-за низких пенсий. Это следует из результатов опроса 40 тысяч преподавателей, проведенного фондом «Сафмар» и Общероссийским профсоюзом образования.

84% опрошенных педагогов сообщили, что намерены продолжать работать после наступления пенсии, причем среди них 92% — старше 50 лет. Основной причиной респонденты назвали нехватку средств к существованию на пенсии.

«Подавляющее большинство российских педагогов (98%) считают, что размер страховой пенсии по старости, выплачиваемой государством после наступления пенсионного возраста, недостаточен для компенсации утраченного заработка и сохранения привычного уровня жизни», — пишет РБК со ссылкой на исследование.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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