Певица МакSим впервые за долгое время после тяжелой аварии появилась на публике. 37-летняя Марина (настоящее имя артистки) посетила с подругой хоккейный матч.
Режиссер трансляции, заметив певицу на трибунах, вывел ее на экран стадиона и включил трек «Знаешь ли ты». Болельщики и фанаты сразу начали подпевать песню. Певица выглядела помолодевшей и посвежевшей.
Весной 2019 года МакSим попала в серьезную аварию. После этого у нее возникли проблемы со здоровьем и потребовалась реабилитация. Директор артистки Маргарита Соколова рассказывала, что артистку мучали головные боли и проблемы с ногами, напоминает телеканал «360».
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