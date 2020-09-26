26 сентября 2020

Певица МакSим вышла в свет после тяжелой аварии. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, певица максим
Артистка посетила с подругой хоккейный матч Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица МакSим впервые за долгое время после тяжелой аварии появилась на публике. 37-летняя Марина (настоящее имя артистки) посетила с подругой хоккейный матч.

Режиссер трансляции, заметив певицу на трибунах, вывел ее на экран стадиона и включил трек «Знаешь ли ты». Болельщики и фанаты сразу начали подпевать песню. Певица выглядела помолодевшей и посвежевшей.

Весной 2019 года МакSим попала в серьезную аварию. После этого у нее возникли проблемы со здоровьем и потребовалась реабилитация. Директор артистки Маргарита Соколова рассказывала, что артистку мучали головные боли и проблемы с ногами, напоминает телеканал «360».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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