В ЦИК раскрыли, сколько стоило голосование по Конституции

Наибольшая сумма была направлена региональным избирательным комиссиям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

На подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции было потрачено более 14,5 млрд рублей. Это следует из отчета о расходовании средств бюджета РФ, утвержденного Центризбиркомом.

«Расходы федерального бюджета на подготовку и проведение на подготовку и проведение общероссийского голосования составили 14 млрд 553 млн 520 тысяч рублей», — приводит ТАСС постановление ЦИК об утверждении финансового отчета. Согласно документу, в бюджете на организацию выборов было предусмотрено 14,8 млрд рублей.

Избирательным комиссиям в регионах было направлено 98,7% средств (14,6 млрд рублей). Госорганам на проведение голосования на зарубежных участках, в воинских частях, отдаленных и труднодоступных районах было выделено 110 млн рублей, Центризбиркому — 80 млн рублей. При этом избирательные комиссии субъектов РФ потратили 14,4 млн рублей, федеральные органы — 83,7 млн рублей, ЦИК — 60,3 млн рублей.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Согласно данным ЦИК, поправки в основном законе страны поддержали 77,92% россиян, против них проголосовали 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.