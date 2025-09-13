«Союз МС-28» стартует к МКС 27 ноября с международным экипажем

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-28» стартует к Международной космической станции 27 ноября 2025 года. Экипаж возглавит российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, сообщили в материалах «Роскосмоса» на открытии Национального космического центра в Москве.
«Командиром корабля станет Сергей Кудь-Сверчков, который уже совершил один космический полет в 2020-2021 годах», — уточняется в материалах, передает РИА Новости. В экипаж также войдут российский космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.
В Москве состоялось официальное открытие Национального космического центра, в котором приняли участие Владимир Путин, Сергей Собянин и руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Данный объект стал самым масштабным инфраструктурным проектом в российской космической отрасли за последние годы. По словам столичного градоначальника, новый центр является одним из наиболее современных объектов в Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.