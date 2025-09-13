«Союз МС-28» стартует к МКС 27 ноября с международным экипажем

Запуск корабля «Союз МС-28» к МКС запланирован на 27 ноября 2025 года
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-28» стартует к Международной космической станции
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-28» стартует к Международной космической станции 27 ноября 2025 года. Экипаж возглавит российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, сообщили в материалах «Роскосмоса» на открытии Национального космического центра в Москве.

«Командиром корабля станет Сергей Кудь-Сверчков, который уже совершил один космический полет в 2020-2021 годах», — уточняется в материалах, передает РИА Новости. В экипаж также войдут российский космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

В Москве состоялось официальное открытие Национального космического центра, в котором приняли участие Владимир Путин, Сергей Собянин и руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Данный объект стал самым масштабным инфраструктурным проектом в российской космической отрасли за последние годы. По словам столичного градоначальника, новый центр является одним из наиболее современных объектов в Москве.

