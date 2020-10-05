Демобилизованных солдат Армении призвали воевать в Карабахе

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Мужчин попросили взять с собой военную форму и каски (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении демобилизованные в последний год призывники могут вернуться в армию. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Я хочу обратиться с призывом, чтобы демобилизованные в течение последнего года наши ребята явились в центральный военкомат и записались в армию», — сказал Пашинян. Также он попросил брать с собой каски и военную форму, если она есть. Премьер Армении подчеркнул, что зовет мужчин не на простую службу, а на битву «между жизнью и смертью», пишут РИА «Новости».

Пашинян заявлял, что Армения может использовать вооруженные силы России для обеспечения безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил ввод миротворцев из Россия в Нагорный Карабах только при условии согласия Азербайджана и Армении.

Армения ввела запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, передает RT. В Комитете гражданской авиации республики пояснили, что они могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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