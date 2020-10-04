Глава Армении считает, что может использовать российские войска

Никол Пашинян заявил о том, что ВС России поможет Армении в обеспечении безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения может использовать вооруженные силы России для обеспечения безопасности. Об этом армянский президент Никол Пашинян заявил в интервью немецкой газете Bild.

«В Армении присутствует 102-я российская военная база, и мы имеем совместную систему ПВО, соглашение вокруг которой четко формулируют, в каких случаях эти ВС могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении», — сказал Пашинян. При этом президент Армении не уточнил, в каких именно случаях Россия должна будет выполнить свои обязательства.

В своем заявлении Пашинян имел в виду договор о военной помощи между Арменией и Россией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В беседе с URA.RU директор Института современного государственного развития Антон Орлов уточнил, что соглашение действует в том случае, если военные действия проходят на территории одного из государств. В ситуации вокруг Карабаха российские военные не должны выступать на стороне Армении, пока конфликт разворачивается на спорной территории.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал единственное условие, при котором он будет готов прекратить военное столкновение. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь в урегулировании конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, но обстрелы территории продолжаются, сообщает « Царьград ».