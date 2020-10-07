В почтовых ящиках москвичей появились рекламные листовки от городской ритуальной службы, предлагающие похоронные услуги и место на кладбище. Соответствующие материалы опубликовали жители города в Facebook.
«Разнесли по ящикам», — написал житель Москвы, приложив фото. На листовках описан порядок действий при смерти человека и написан телефон для круглосуточной консультации.
Кроме этого, москвичам предложили организовать безвозмездные похороны и забронировать бесплатное место на кладбище. Также в рекламе говорится о заключении прижизненного договора о похоронах.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу мэрии Москвы и ЗАО «Ритаул-Сервис». Ответа от служб еще не последовало.
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