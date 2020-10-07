07 октября 2020

Мэрия Москвы рекламирует бесплатные похороны. «Смерть может случиться внезапно». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Вани Котова. Касли, катафалк, ритуальная служба
Москвичам предложили организовать безвозмездные похороны и забронировать бесплатное место на кладбище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В почтовых ящиках москвичей появились рекламные листовки от городской ритуальной службы, предлагающие похоронные услуги и место на кладбище. Соответствующие материалы опубликовали жители города в Facebook.

«Разнесли по ящикам», — написал житель Москвы, приложив фото. На листовках описан порядок действий при смерти человека и написан телефон для круглосуточной консультации.

Кроме этого, москвичам предложили организовать безвозмездные похороны и забронировать бесплатное место на кладбище. Также в рекламе говорится о заключении прижизненного договора о похоронах.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу мэрии Москвы и ЗАО «Ритаул-Сервис». Ответа от служб еще не последовало.

Такие листовки появились в почтовых ящиках москвичей
Фото: Александр Кынев, Facebook

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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