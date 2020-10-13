ГИБДД назвала причину, по которой водителей нечестно штрафуют

Штрафы ждут тех водителей, которые заставили пешеходов менять траекторию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Водителей, из-за которых пешеходы меняют скорость или траекторию движения, будут штрафовать. Об этом сказано в разъяснении, которое подписал лично глава ГИБДД Михаил Черников.

«Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения», — приводит объяснение ГИБДД « Федеральное агентство новостей ».

Поправка поможет инспекторам корректно выписывать штрафы за нарушения на переходах. Согласно правилам, автомобилисты обязаны уступать пешеходам дорогу на переходах без светофора. Также они должны действовать и при повороте. В противном случае штраф для нарушителя составит от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

13 октября российские автомобилисты рассказали, что в содержании машины обходится им дороже всего. Многие москвичи поставили на первое место штрафы.