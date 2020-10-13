ГИБДД назвала причину, по которой водителей нечестно штрафуют

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Штрафы ждут тех водителей, которые заставили пешеходов менять траекторию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Водителей, из-за которых пешеходы меняют скорость или траекторию движения, будут штрафовать. Об этом сказано в разъяснении, которое подписал лично глава ГИБДД Михаил Черников.

«Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения», — приводит объяснение ГИБДД «Федеральное агентство новостей».

Поправка поможет инспекторам корректно выписывать штрафы за нарушения на переходах. Согласно правилам, автомобилисты обязаны уступать пешеходам дорогу на переходах без светофора. Также они должны действовать и при повороте. В противном случае штраф для нарушителя составит от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

13 октября российские автомобилисты рассказали, что в содержании машины обходится им дороже всего. Многие москвичи поставили на первое место штрафы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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