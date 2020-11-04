Путин поддержал идею защищать чувства верующих во всех странах

Оскорбление чувств верующих необходимо запретить и в других странах мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений в честь Дня народного единства.
Президенту предложили в рамках сотрудничества ООН призвать другие страны принять закон, защищающий чувства верующих. «Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме», — ответил Путин в ходе заседания, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Глава государства пообещал передать соответствующее поручение в МИД РФ.
Ранее Путин призвал исключить межконфессиональные разногласия в России. В День народного единства президент отметил, что Россия является уникальной цивилизацией, которой нужно городиться, пишет
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