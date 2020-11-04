Путин поддержал идею защищать чувства верующих во всех странах

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин считает, что другие страны поддержат идею защиты чувств верующих на законодательном уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оскорбление чувств верующих необходимо запретить и в других странах мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений в честь Дня народного единства.

Президенту предложили в рамках сотрудничества ООН призвать другие страны принять закон, защищающий чувства верующих. «Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме», — ответил Путин в ходе заседания, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Глава государства пообещал передать соответствующее поручение в МИД РФ.

Ранее Путин призвал исключить межконфессиональные разногласия в России. В День народного единства президент отметил, что Россия является уникальной цивилизацией, которой нужно городиться, пишет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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