Путин призвал исключить религиозные провокации в России

Совещание президента России проходило в формате видеоконференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Межконфессиональные разногласия в России необходимо исключить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений в честь Дня народного единства.

«Нужно сделать все, чтобы исключить провокации, нетерпимость и насилие на почве межконфессиональных разногласий в России», — заявил Путин в ходе заседания, которое транслируется на телеканале «Россия 24». Он призвал лидеров конфессий доносить до народа, что все люди должны жить в мире.

Президент отметил, что этот праздник был учрежден по инициативе Межрелигиозного совета России. «Это является еще одним свидетельством того, что исторический путь России как великой державы определило мирное, плодотворное взаимодействие разных народов и религий», — сказал лидер.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. До встречи с представителями религиозных объединений Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Обращаясь к молодежи после возложения, он отметил, что граждане должны знать свои права, но помнить и об обязанностях, а также о чувстве долга перед Родиной, пишет RNS .