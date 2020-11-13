Эксперт Минздрава предложил снижать пенсионный возраст мужчинам

После рождения третьего ребенка отцам предлагают раньше выходить на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России следует снизить пенсионный возраст для отцов после рождения третьего ребенка. С такой инициативой выступил главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

«Предложение предусматривает снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка. После рождения каждого следующего ребенка пенсионный возраст должен дополнительно снижаться», — приводит ТАСС инициативу представителя Минздрава. До какого возраста следует снизить пенсионный возраст, он не уточнил.

Аполихин также предлагает в качестве поощрения снизить подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию. Кроме этого, он эксперт считает, что нужно создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья, ввести семейное налогообложение как альтернативу сбору налогов физических лиц с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребенка.

Сейчас мужчины выходят на пенсию после 65 лет, женщины — после 60 лет. Экономист Владислав Жуковский предположил, что пенсионная реформа в России только началась. Новое повышение пенсионного возраста следует ждать с 2023 по 2027 годы. Он напомнил, что, согласно изначальным планам правительства, возраст выхода на пенсию для женщин должны были повысить до 65 лет, а не до 60 лет, пишет сайт argumenti.ru.