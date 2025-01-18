Тарзан рассказал, почему на самом деле распался брак Наташи Королевой и Игоря Николаева

Сергей Глушко заявил, что не разбивал брак Королевой и Николаева
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Тарзан рассказал, что познакомился с Королевой уже после ее разрыва с Николаевым
Тарзан рассказал, что познакомился с Королевой уже после ее разрыва с Николаевым Фото:

Сергей Глушко, известный также как Тарзан, заявил, что не являлся причиной разрыва между певцом Игорем Николаевым и Наталией Королевой. Он подчеркнул, что когда начал общение с Королевой, она уже год жила отдельно от мужа.

«Может кого-то расстрою, но я не отбивал Наташку у Игоря. Когда мы начали общаться, они уже год жили не вместе. Знаю, что меня ненавидит полстраны до сих пор, но я не был причиной их расставания», — заявил Глушко в проекте «Токсики», его слова передает «Комсомольская правда».

Он также отметил, что негативное отношение к нему сохраняется среди поклонников Игоря Николаева на протяжении многих лет. Тарзан признался, что давно смирился с этим и шутит, что от такой репутации ему уже «не отмыться».

Кроме того, Глушко упомянул, что сама Наталья Королева долгое время не раскрывала настоящую причину своего разрыва с певцом. Однако в итоге стало известно, что причиной стала измена со стороны Николаева.

Наталья встретила Игоря, когда ей было 16 лет, а ему — 29. Свадьба певицы и композитора состоялась в 1992 году. Брак продлился 9 лет, после чего в 2001 году пара развелась. После разрыва с Николаевым, Наталья вступила в брак со стриптизером Сергеем Глушко, от которого у нее родился сын по имени Архип.

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Сергей Глушко, известный также как Тарзан, заявил, что не являлся причиной разрыва между певцом Игорем Николаевым и Наталией Королевой. Он подчеркнул, что когда начал общение с Королевой, она уже год жила отдельно от мужа. «Может кого-то расстрою, но я не отбивал Наташку у Игоря. Когда мы начали общаться, они уже год жили не вместе. Знаю, что меня ненавидит полстраны до сих пор, но я не был причиной их расставания», — заявил Глушко в проекте «Токсики», его слова передает «Комсомольская правда». Он также отметил, что негативное отношение к нему сохраняется среди поклонников Игоря Николаева на протяжении многих лет. Тарзан признался, что давно смирился с этим и шутит, что от такой репутации ему уже «не отмыться». Кроме того, Глушко упомянул, что сама Наталья Королева долгое время не раскрывала настоящую причину своего разрыва с певцом. Однако в итоге стало известно, что причиной стала измена со стороны Николаева. Наталья встретила Игоря, когда ей было 16 лет, а ему — 29. Свадьба певицы и композитора состоялась в 1992 году. Брак продлился 9 лет, после чего в 2001 году пара развелась. После разрыва с Николаевым, Наталья вступила в брак со стриптизером Сергеем Глушко, от которого у нее родился сын по имени Архип.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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