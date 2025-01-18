Путин присвоил звание гвардейского 433-му мотострелковому полку

Президент России Владимир Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейский». Это решение было принято после инициативы председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Присвоение наименования стало признанием героизма и мужества воинов полка, сообщили в пресс-службе «Единой России».
«Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Желаю командованию и личному составу 433 гвардейского мотострелкового полка крепкого здоровья и успехов», — написал Путин в поздравительной телеграмме. Текст поздравления передает «Единая Россия» на официальном сайте.
В указе президента говорится, что полк получил наименование за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Эти качества были проявлены участниками полка в процессе ведения боевых действий по защите Отечества и национальных интересов в период вооруженных конфликтов.
Ранее в рамках акции «Теплые строки для Героев», проводимой на двадцать втором съезде партии 14 декабря 2024 года, Дмитрий Медведев написал послание военнослужащим 433-го мотострелкового полка. В своем обращении он выразил благодарность за их службу и заявил о намерении поддержать присвоение полку почетного статуса «гвардейский».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.