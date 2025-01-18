Путин присвоил звание гвардейского 433-му мотострелковому полку

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Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейского» 433-му мотострелковому полку
Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейского» 433-му мотострелковому полку Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейский». Это решение было принято после инициативы председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Присвоение наименования стало признанием героизма и мужества воинов полка, сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Желаю командованию и личному составу 433 гвардейского мотострелкового полка крепкого здоровья и успехов», — написал Путин в поздравительной телеграмме. Текст поздравления передает «Единая Россия» на официальном сайте.

В указе президента говорится, что полк получил наименование за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Эти качества были проявлены участниками полка в процессе ведения боевых действий по защите Отечества и национальных интересов в период вооруженных конфликтов.

Ранее в рамках акции «Теплые строки для Героев», проводимой на двадцать втором съезде партии 14 декабря 2024 года, Дмитрий Медведев написал послание военнослужащим 433-го мотострелкового полка. В своем обращении он выразил благодарность за их службу и заявил о намерении поддержать присвоение полку почетного статуса «гвардейский».

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Президент России Владимир Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейский». Это решение было принято после инициативы председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Присвоение наименования стало признанием героизма и мужества воинов полка, сообщили в пресс-службе «Единой России». «Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Желаю командованию и личному составу 433 гвардейского мотострелкового полка крепкого здоровья и успехов», — написал Путин в поздравительной телеграмме. Текст поздравления передает «Единая Россия» на официальном сайте. В указе президента говорится, что полк получил наименование за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Эти качества были проявлены участниками полка в процессе ведения боевых действий по защите Отечества и национальных интересов в период вооруженных конфликтов. Ранее в рамках акции «Теплые строки для Героев», проводимой на двадцать втором съезде партии 14 декабря 2024 года, Дмитрий Медведев написал послание военнослужащим 433-го мотострелкового полка. В своем обращении он выразил благодарность за их службу и заявил о намерении поддержать присвоение полку почетного статуса «гвардейский».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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