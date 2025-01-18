Российский дрон ликвидировал командира батальона ВСУ в ДНР

В Донецкой Народной Республике российский дрон уничтожил командира батальона ВСУ и еще несколько военнослужащих. Инцидент произошел, когда офицеры передвигались на пикапе между пунктами временной дислокации в районе поселка Ямполь.
«Командир 55-го батальона 63-й ОМБр ВСУ и руководитель любительской футбольной команды „Подолье“ из села Васильковцы Михаил Коваль был уничтожен в районе поселка Ямполь в ДНР», — сообщает издание Life. Отмечается, что вместе с коллегами он перемещался на автомобиле типа пикап.
В результате операции были уничтожены также начальник артиллерии подразделения Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук. Уточняется, что во время операции был использован FPV-дрон, оснащенный шестью килограммами взрывчатки. По данным издания, атака была осуществлена в момент перемещения группы украинских военных из одного пункта временной дислокации в другой.
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