Российский дрон ликвидировал командира батальона ВСУ в ДНР

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Командира батальона ВСУ вместе с сослуживцами ликвидировали в ДНР
Командира батальона ВСУ вместе с сослуживцами ликвидировали в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республике российский дрон уничтожил командира батальона ВСУ и еще несколько военнослужащих. Инцидент произошел, когда офицеры передвигались на пикапе между пунктами временной дислокации в районе поселка Ямполь.

«Командир 55-го батальона 63-й ОМБр ВСУ и руководитель любительской футбольной команды „Подолье“ из села Васильковцы Михаил Коваль был уничтожен в районе поселка Ямполь в ДНР», — сообщает издание Life. Отмечается, что вместе с коллегами он перемещался на автомобиле типа пикап.

В результате операции были уничтожены также начальник артиллерии подразделения Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук. Уточняется, что во время операции был использован FPV-дрон, оснащенный шестью килограммами взрывчатки. По данным издания, атака была осуществлена в момент перемещения группы украинских военных из одного пункта временной дислокации в другой.

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В Донецкой Народной Республике российский дрон уничтожил командира батальона ВСУ и еще несколько военнослужащих. Инцидент произошел, когда офицеры передвигались на пикапе между пунктами временной дислокации в районе поселка Ямполь. «Командир 55-го батальона 63-й ОМБр ВСУ и руководитель любительской футбольной команды „Подолье“ из села Васильковцы Михаил Коваль был уничтожен в районе поселка Ямполь в ДНР», — сообщает издание Life. Отмечается, что вместе с коллегами он перемещался на автомобиле типа пикап. В результате операции были уничтожены также начальник артиллерии подразделения Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук. Уточняется, что во время операции был использован FPV-дрон, оснащенный шестью килограммами взрывчатки. По данным издания, атака была осуществлена в момент перемещения группы украинских военных из одного пункта временной дислокации в другой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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